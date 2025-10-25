За словами Буданова, російська економіка, як і раніше, досить сильна, щоб продовжувати війну.

Союзники України зробили низку правильних рішень для того, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів і припинити війну. Проте цих заходів усе ще недостатньо. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов в інтерв'ю італійській газеті Il Foglio.

"Росія - дуже сильний супротивник, незалежно від того, що говорять і думають деякі. Я дуже добре пам'ятаю думки, які впливові російські військові висловлювали в лютому 2023 року: "Ми вважали, що у нас дуже сильна армія і слабка економіка, але виявилося, що все навпаки". Російська економіка, як і раніше, досить сильна, щоб продовжувати війну", - сказав він.

Буданов зазначив, що російська економіка залишається на плаву не тільки завдяки нафті, а й іншим енергоносіям. Зокрема, він згадав російський газ, який продовжують закуповувати деякі європейські країни.

Відео дня

"Зараз усі обговорюють питання про скорочення залежності від російського газу, але водночас обсяги експорту скрапленого газу з Росії зростають настільки, що компенсують скорочення споживання газу. Саме доходи від енергетичної промисловості дозволяють Росії продовжувати війну. Важлива і допомога інших країн, союзників, звичайно, але без доходів від енергетики Росія не змогла б продовжувати цю війну", - пояснив Буданов.

За словами глави ГУР, гіпотетично, якби було введено реальне ембарго на російські вуглеводні та нафтопродукти, загальна картина була б зовсім іншою.

"Останніми днями союзники України зробили низку кроків уперед: 22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти російських нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл" та їхніх дочірніх компаній, а наступного дня Європейський Союз схвалив дев'ятнадцятий пакет санкцій, який також включає "енергетичну блокаду"", - зазначив Буданов.

Також голові ГУР поставили запитання про те, чи допомагає американська розвідка завдавати Україні удари вглиб території Росії.

"Ми всі беремо участь у цьому процесі", - відповів він.

США можуть ввести додаткові санкції проти Росії

Раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть застосувати до ключових сфер російської економіки. Ці заходи буде вжито, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить вести війну проти України.

В агентстві додали, що американські чиновники повідомили своїм європейським колегам про те, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для України. За словами американських чиновників, Вашингтон провів попередні внутрішні переговори щодо використання цих коштів, які перебувають у США, для підтримки ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: