Таїланд і Камбоджа підписали мирну угоду після 5-денних бойових дій, що виникли влітку.

Президент США Дональд Трамп прибув до Малайзії на саміт АСЕАН (Асоціації держав Південно-Східної Азії), де має стати свідком розширеної угоди про припинення вогню між Таїландом і Камбоджею.

Першим пунктом програми Трампа на цьому саміті стала участь у підписанні угоди між Камбоджею і Таїландом - після того, як він допоміг досягти перемир'я в липні, що завершило кровопролитний п'ятиденний конфлікт на кордоні, пише Bloomberg.

Нова угода розвиває умови перемир'я, підписаного три місяці тому, після того, як Трамп особисто подзвонив тодішнім лідерам обох країн і настійно закликав їх припинити бойові дії, інакше Вашингтон призупинить торговельні переговори. Обидві сторони звинувачували одна одну на початку п'ятиденного обміну ракетними та артилерійськими ударами, внаслідок якого загинуло щонайменше 48 людей, а близько 300 000 були змушені залишити свої домівки, що стало найважчим зіткненням у їхній новітній історії.

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул ледь не пропустив церемонію через смерть королеви-матері Сірікіт, але зрештою все ж прилетів на підписання.

Сам Трамп заявив: "Мені подобається [закінчувати війни]. Не можу назвати це хобі, тому що це набагато серйозніше, ніж просто хобі, але це те, що у мене добре виходить, і те, що я люблю робити".

Раніше УНІАН повідомляв, що війна в Газі закінчилася. Президент США Дональд Трамп у Кнесеті (парламенті Ізраїлю) заявив про закінчення багаторічного конфлікту.

Однак є одна повномасштабна війна, яку американський лідер не може закінчити майже рік від моменту своєї повторної інавгурації. Віцепрезидент США Дж. Д. Венс нещодавно і зовсім заявив, що Україна і Росія не готові до мирної угоди.

