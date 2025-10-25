За словами Оберманна, у сфері космічних систем звʼязку Європа відстає від програм запуску ракет США, Китаю та Індії.

Голова компанії Airbus SE Рене Оберманн заявив, що Європа повинна терміново посилити свій військовий потенціал у таких сферах, як електронна війна, низькоорбітальні супутники та ядерне стримування. За його словами, континент став занадто залежним від військового та космічного потенціалу США, передає Bloomberg.

Оберманн вважає, що лідери таких країн, як Велика Британія, Франція та Німеччина, мають розробити плани, які сприятимуть інноваціям.

"Настав час діяти. Якщо нам вдасться налагодити нову співпрацю між бізнес-лідерами та політичними лідерами, я думаю, що ми матимемо набагато більші шанси на перемогу", - сказав він на конференції Berlin Global Dialogue.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на тому ж заході, наголосила, що зараз світ живе в епоху геоекономіки.

"Нам потрібно переосмислити наш погляд на виклики в галузі економіки та національної безпеки. Це означає краще передбачати і діяти швидше. Це означає забезпечити, щоб наші економіки та системи могли поглинати шоки та адаптуватися до них. А для цього потрібно прийняти стратегічний підхід і новий спосіб мислення", - зауважила вона.

Своєю чергою, коментуючи ядерну оборону, Оберманн заявив:

"Нам потрібно швидко обміркувати разом з нашими французькими та британськими партнерами, як ми можемо також збільшити наші можливості в галузі ядерного стримування та подолати розрив у можливостях у сфері тактичних ядерних сил".

За його словами, у сфері космічних систем звʼязку Європа відстає від програм запуску ракет США, Китаю та Індії, через що континент став залежним від Starlink Ілона Маска для доступу до супутників на низькій навколоземній орбіті, які мають вирішальне значення для зв'язку, цивільного та військового застосування.

Тому він вважає, що лідери Європи мають створити альтернативну мережу, аби знизити ризики для безпеки. Оберманн додав, що партнерство в галузі космічних технологій, яке Airbus налагоджує з італійською компанією Leonardo SpA та французькою Thales SA, може відіграти в цьому ключову роль.

Оборона Європи - останні новини

Раніше новопризначений начальник оборони Франції Фабʼєн Мандон закликав готуватися до можливої війни за 3-4 роки. За його словами, "Росія - це країна, яка може спокуситися продовжити війну на нашому континенті".

"Перше завдання, яке я поставив перед збройними силами, - бути готовими через три-чотири роки до шоку, який буде своєрідним випробуванням. Це випробування вже існує в гібридній формі, але може стати більш жорстоким", - зазначив Мандон.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що Трамп відданий захисту НАТО, але Європа має бути реалістом перед загрозою РФ. Він вважає, що ЄС зможе переозброїтися впродовж пʼяти років.

"Ми, європейці, маємо сприймати світ таким, яким він є, бути реалістами і думати про те, що буде далі. НАТО залишається основним стовпом колективної оборони. І в рамках цієї колективної оборони США минулого року забезпечили 40% потенціалу. Цього року вони забезпечать 36%. Але вони не відмовляться від свого лідерства як головного гаранта безпеки Європи", - запевнив Стубб.

