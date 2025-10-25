Вартість повної заміни усіх мереж у Львові сягне більше 10 мільярдів гривень.

У Львові десятки тисяч людей залишилися без водопостачання внаслідок аварії. Мова про 10% населення міста .

Як повідомили у Львівській міській раді, без водопостачання перебувають близько 50 тисяч осіб у частині Залізничного та Шевченківського районів міста. Точний час його відновлення наразі невідомий.

Проблеми з водопостачанням виникли кілька днів тому. Та після усунення проблем на одній ділянці, виникають прориви в іншому місці.

Відео дня

"Після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском. Через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви – система "зриває" у найслабших місцях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питну воду людям підвозять водовозки. Їхня робота буде продовжена до повного відновлення системи.

В ЛМР акцентували, що вартість повної заміни усіх мереж у Львові сягне більше 10 мільярдів гривень.

Коли в домівках українців зʼявиться тепло

Опалювальний сезон в Україні може бути важким на тлі обстрілів з боку російських окупантів. Про це говорять уже не перший тиждень.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що опалювальний сезон має розпочатися найближчим часом. За її словами, рішення про старт сезону будуть ухвалювати безпосередньо органи місцевої влади з настанням холодів.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що опалювальний сезон може затриматися і почнеться в листопаді. А місцями можуть відкладати старт аж до грудня.

Вас також можуть зацікавити новини: