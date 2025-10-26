Зокрема, в Росії хочуть нейтралітету України – мовляв, в іншому випадку її безпека буде під загрозою.

В Росії заявили, що рішення щодо врегулювання війни, яку РФ веде проти України, може бути знайдено доволі швидко. Але для цього у Кремлі вимагають виконання трьох умов.

Відповідну заяву зробив в етері телеканалу Fox News посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який навідався із візитом до Сполучених Штатів Америки. Одним з питань, які потребують узгодження, він назвав гарантії безпеки для України.

"Я переважно зосереджений на економіці, інвестиціях та загальних відносинах з США, а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Але, я думаю, є декілька елементів. Один з них – це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", Росія відкрита до гарантій безпеки для України", – сказав він.

Відео дня

Дмитрієв також наголосив на питанні територій України, використавши при цьому заїжджений пропагандистами наратив про "атаку на російськомовне населення", яким РФ повсякчас намагається виправдати напад на сусідню державу:

"Точно є питання територій, де є російське населення, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту. І є питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії".

За його словами, питань на столі "не так вже й багато".

"І, по суті, при розумінні того, як їх можна вирішити дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдено досить скоро", – додав Дмитрієв.

Війна в Україні: важливі новини

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів, що війна зараз перебуває в гострій фазі. Проте, за його словами, в українських захисників є певні успіхи – в тому числі, в районі Мирнограда на Донеччині та на Купʼянському напрямку.

Своєю чергою, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, як змусити правителя РФ Володимира Путіна зупинити війну. Він стверджує, що якби було запроваджено реальне ембарго на російські вуглеводні та нафтопродукти, загальна картина була б зовсім іншою. Буданов нагадав, що РФ має змогу вести війну не лише за рахунок продажу нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: