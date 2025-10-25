Росіяни 'кружляють' навколо Трампа, щоб вплинути на нього, - Стубб

Президент Фінляндії закликав союзників не втрачати контакт із Трампом, оскільки Кремль намагається вплинути на його позицію щодо України.

Президент Фінляндії Александр Стубб попередив європейських союзників про спроби Москви вплинути на президента США Дональда Трампа. Як повідомляє The Telegraph, він заявив, що "росіяни кружляють навколо Трампа", намагаючись переконати його прийняти плани Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.

Під час зустрічі "коаліції охочих" Стубб закликав партнерів України продовжувати активний діалог із Білим домом, щоб "ворог не був єдиним, хто говорить із Трампом". Він зазначив, що Трамп наразі задоволений роллю Європи у його зусиллях з припинення війни, однак навколо нього знову з’явилися російські емісари.

Його застереження пролунало після того, як посланець Путіна Кирило Дмитрієв прибув до Вашингтона, щоб спробувати послабити нові американські санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу".

Європейські союзники побоюються, що Москва прагне схилити Трампа до підтримки ідеї припинення вогню в Україні в обмін на територіальні поступки Києва. За даними The Telegraph, Трамп уже скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті, коли той відмовився від компромісу щодо вимоги передати Росії частину Донбасу.

Наразі коаліція союзників працює над стратегією, запропонованою британським прем’єром Кіром Стармером:

обмеження експорту російських енергоносіїв,

використання заморожених активів РФ для підтримки України,

посилення систем ППО,

збільшення військового тиску на Москву,

фінансування оборони Києва за рахунок кредиту на 140 млрд євро.

ЄС планує завершити узгодження цієї схеми до грудня, попри опір Бельгії, яка володіє більшістю заморожених російських активів.

Тим часом посланець Дмитрієв заявив CNN, що Росія, США та Україна "наближаються до дипломатичного пакту", хоча Київ наполягає — жодна українська територія не може бути визнана російською.

Санкції проти Росії - перемовник Путіна зʼявився у США

Як повідомляв УНІАН, голова Російського фонду прямих інвестицій і спеціальний представник глави РФ Кирило Дмитрієв прибув до США для офіційних переговорів із представниками адміністрації президента Дональда Трампа. Зустріч відбувається всього через кілька днів після того, як Вашингтон оголосив про нові жорсткі санкції проти Москви.

В Axios зазначили, що у Дмитрієва запланована зустріч із посланником Білого дому Стівом Віткоффом. Вона відбудеться в Маямі вже 25 жовтня.

На тлі новин про візит у США Дмитрієв заявив, що Москва, США та Україна близькі до дипломатичного врегулювання, яке дасть змогу покласти край війні.

