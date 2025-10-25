За словами Еліни Валтонен, економіка РФ здатна витримати такі санкції, тому потрібно запроваджувати більше обмежень.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен схвально оцінила нещодавні санкції США та ЄС, які спрямовані проти енергетичного сектору РФ, однак наголосила, що потрібно чинити ще більший тиск, якщо союзники хочуть змусити Кремль припинити війну в Україні. Про це вона сказала в інтервʼю Bloomberg.

"Крок, який нещодавно зробили США спільно з Європою для посилення санкцій проти Росії, є надзвичайно важливим. Однак ми просто мусимо посилити тиск. На жаль, ми, здається, не в змозі змінити імперіалістичні цілі Росії, але ми повинні бути в змозі змінити їхні розрахунки", - зауважила Валтонен.

За словами міністра, війна обходиться Росії дорого, проте світ бачить, що реальна економіка країни-агресора здатна витримати таке навантаження.

Санкції США проти Росії - останні новини

Як писав УНІАН, США запровадили жорсткі санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу". За словами міністра фінансів США, "з огляду на відмову президента Путіна покласти край цій безглуздій війні, Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля".

Пізніше Reuters повідомив, що США можуть запровадити додаткові санкції проти РФ, але після того, як європейські союзники зроблять наступний великий крок щодо РФ, який може полягати в інших обмеженнях або митах.

За інформацією джерел видання, деякі з додаткових санкцій, які підготувати США, спрямовані на банківський сектор РФ та інфраструктуру, що використовуються для постачання нафти на ринок.

