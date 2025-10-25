За його словами, Gripen для України – це частина наших гарантій безпеки.

Україна розраховує отримати перші шведські винищувачі Gripen уже в наступному році.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram. За його словами, разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію.

"Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки Gripen, і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", - зауважив глава держави.

Президент також підкреслив, що Gripen для України – це частина наших гарантій безпеки.

"Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати", - додав Зеленський.

Gripen для України - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня підписано угоду про наміри у майбутньому укласти велику угоду про продаж Україні великої кількості літаків Gripen, які мають бути вироблені у Швеції.

За словами прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссон, ця співпраця буде довгостроковою. При цьому уточнив, що підписаний лист про наміри не спрямований на якісь конкретні нові поставки прямо зараз у цей момент.

Крім того, Крістерссон зазначив, що перша партія шведських винищувачів Gripen нової модифікації може бути поставлена в Україну, ймовірно, не раніше, ніж через три роки. Шведський прем’єр додав, що в його країні лише починається процес розгортання виробництва оновленої версії Gripen - серії E.

Також варто зазначити, що Швеція може оплатити 100-150 Gripen моделі E для України коштом заморожених російських активів. За його словами, така угода можлива та є кілька варіантів.

Проте Європейський Союз відклав до грудня рішення щодо використання 140 млрд євро заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні. Це сталося після того, як Бельгія, де зберігається велика частина заморожених активів РФ, зажадала гарантій, що не вона нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами.

