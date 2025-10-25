За словами Півненка, українські воїни завдають ворогу відчутних втрат у техніці.

Війна в Україні перебуває у гострій фазі, проте українські захисники мають певні успіхи. Про це розповів в інтервʼю телеканалу "Ми – Україна" командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"Ми зараз знаходимось у гострій фазі: Куп'янський напрямок, Покровський, Лиманський. Але скажу за військовослужбовця Національної гвардії – ми стоїмо на позиціях, виконуємо штурмові дії. Окремі загони спеціального призначення зараз працюють по Покровському, Куп'янському напрямках. Десь щось у нас виходить – особливо на Куп'янському напрямку виходить", – розповів він.

Крім того, за словами Півненка, є успіхи і під Мирноградом Донецької області – місцями виходить стабілізувати ситуацію та відкинути ворога, щоб він перейшов до оборонних дій. Проте на це йде час, додав командувач НГУ.

Він наголосив, що у ворога є необмежені ресурси, порівняно з Україною:

"Противник діє з розумом і хоче нас знищити. В нього є необмежені ресурси по відношенню до нас. А нам потрібно воювати головою, а не людьми. І робити так, щоб він відмовився від своїх планів".

Півненко також розповів про успіхи українських воїнів у завданні втрат ворожій армії. Так, Сили безпілотних систем знищили техніку окупантів на 14 млрд доларів. Йдеться про тисячі одиниць озброєння противника.

"Це 2200 танків, понад 3000 артилерійських систем. (...) Дуже активно працюємо по розвіддронам противника – 2400 у нас уже є збитих "пташок" і плюс 1000 "Мавіків" різних типів", – уточнив Олександр Півненко.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. Ворог атакував Харків двома дронами. Один з них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкодивши будівлю. За даними місцевої влади, відомо про 5 постраждалих. Серед них є діти.

Тим часом українські десантники мають успіхи на передовій. Їм вдалося звільнити село Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Наші захисники вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб. Більшість ліквідовано, також є полонені.

