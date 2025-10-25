У неділю, 26 жовтня, у низці українських областей тимчасово введуть обмеження на використання електроенергії.
Причина все та сама - наслідки масованих атак Росії на енергетичні об'єкти країни, які завдали шкоди інфраструктурі та ускладнили баланс в енергосистемі, пише "Укренерго" в Telegram.
Коли і кому відключатимуть світло
Згідно з попередніми графіками, обмеження плануються:
- з 09:00 до 22:00 - погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 1 черги;
- з 09:00 до 22:00 -обмеження потужності для промислових підприємств.
Графіки відключення електроенергії по областях
Енергетики попереджають, що час і масштаб обмежень можуть змінюватися залежно від навантаження в мережі та поточної ситуації. ДТЕК у своєму Telegram-каналі опублікував графік вимкнення світла для Київської області. Незабаром плануються також графіки для Києва та Дніпропетровської області.
Новина доповнюється...