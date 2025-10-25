Один БпЛА влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкодивши будівлю.

Російські окупанти атакували Харків безпілотниками, серед п'ятьох постраждалих - два підлітки. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, окупанти вдарили по Харкову двома БпЛА.

"Один безпілотник влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкодивши будівлю. Другий дрон не здетонував. Його виявили на даху п'ятиповерхового будинку в Київському районі", - зазначив керівник ОВА.

Синєгубов поінформував, що п’ятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків.

"Через влучання російського БпЛА у Шевченківському районі гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та хлопці 13 і 15 років", - уточни очільник ОВА.

Російські обстріли України

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 жовтня росіяни атакували Україну дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М та 62-ма ударними БпЛА. Було зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Було збито чотири балістичні ракети. Водночас, зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

