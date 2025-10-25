Україна і Росія розглядають енергетичні атаки як стратегічний інструмент для досягнення закінчення війни.

Далеко від лінії фронту, що застопорилася, Росія та Україна ведуть запеклу паралельну війну проти енергетики одна одної - і саме вона, можливо, швидше наблизить їх до перемовин, ніж будь-які дипломатичні зусилля.

Останніми днями це протистояння загострилося: США і Європа оголосили нові масштабні санкції проти російської нафтової галузі - основного джерела доходів для військової машини Кремля, пише The New York Times.

"Енергетична війна" виходить на перший план

Україна, зі свого боку, домагається посилення міжнародного тиску на російську енергетичну економіку і наносить власні "далекобійні санкції". Росія ж б'є по українській електро- і газовій інфраструктурі, намагаючись паралізувати енергосистему країни напередодні зими. На думку експертів, мета Москви - підірвати здатність України функціонувати і зломити волю населення до опору.

ЗМІ пише, що залишається незрозумілим, хто першим не витримає економічного тиску. Однак обидві сторони розглядають енергетичні атаки як стратегічний інструмент, здатний зрушити з мертвої точки війну, яка триває майже чотири роки і досі не піддається миротворчим ініціативам адміністрації президента США Дональда Трампа.

З наближенням зими Росія, ймовірно, продовжить наступ, але при уповільненні боїв через холод і погану видимість енергетичне протистояння стане головним полем битви найближчих місяців. За словами колишнього дипломата ЄС Балаша Ярабіка, який нині працює в аналітичній компанії R.Politik, нові санкції США проти найбільших російських нафтових компаній - "Лукойла" і "Роснефти" - стали, швидше за все, відповіддю на удари Росії по українській енергомережі.

Ці заходи спрямовані на те, щоб змусити Кремль припинити атаки і розглянути варіант обмеженого перемир'я щодо енергетичних об'єктів.

Робота санкцій проти Росії

Аналітики попереджають: Росія може витримати санкції, не змінивши своїх військових цілей. Москва вже довела, що здатна обходити західні обмеження, спираючись на торгівлю з Китаєм та Індією і використовуючи сірі схеми.

Проте нинішні санкції вперше безпосередньо б'ють по серцю російської економіки - нафтовому сектору, що приносить сотні мільйонів доларів щодня. Повідомляється, що обмеження відрізають компанії від світової фінансової системи і передбачають штрафи для країн, які продовжують купувати російську нафту.

За оцінками експертів, на "Роснефть" і "Лукойл" припадає близько половини видобутку сирої нафти в Росії. Їх включення до санкційних списків може змусити навіть таких великих покупців, як Індія, скоротити імпорт. Втрата цих доходів ускладнить для Москви закупівлю озброєнь і виплату зарплат військовослужбовцям. Падіння нафтових доходів може підштовхнути Москву до переговорів.

Росія вже відчуває економічний тиск: наступного року військові витрати вперше з початку війни мають знизитися. Країна може почати відчувати труднощі з підтриманням військової кампанії вже в найближчі місяці.

Українські удари по російській нафті

Удари за допомогою українських дронів по нафтопереробних заводах Росії вже знищили або пошкодили близько 20% російських потужностей, спричинивши дефіцит палива в низці регіонів. Київ прагне показати, що війна тепер відчувається і на території Росії.

Журналісти зазначають, що Україна також завдає ударів по російському військово-промисловому комплексу, обмежуючи можливості Москви вести війну. Нещодавно ЗСУ повідомили про атаку британськими ракетами Storm Shadow по заводу, що виробляв вибухівку і ракетне паливо.

Удари по українській енергосистемі

Росія ж продовжує свої далекобійні атаки по українській енергетичній інфраструктурі, додавши до списку цілей газову інфраструктуру, яка забезпечує опалення більшості будинків. Мета, за словами експертів, - занурити країну в холод і темряву, позбавити людей тепла, води і світла, тим самим зламавши моральний дух.

Росія розширює кампанію, атакуючи і газову інфраструктуру, яка забезпечує опалення більшості будинків, після того як Київ припинив транзит російського газу. За даними європейських джерел, нещодавні удари вивели з ладу близько 60% українських потужностей з видобутку газу і частину компресорних станцій.

Через брак палива в деяких містах затримується запуск опалювального сезону, і зростає тривога, що багато будинків залишаться без тепла.

Енергетична війна між Україною і Росією

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ атакувала шахту ДТЕК, де перебували майже 500 співробітників. Усіх вивели на поверхню. Вдалося уникнути постраждалих. Це вже 7 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.

Крім того, ми розповідали, що Путін хоче закликати резервістів для захисту НПЗ від українських дронів. Наразі немає публічних даних щодо того, скільки людей таким чином можуть залучити до росармії. За деякими оцінками, призвати можуть до 2 млн осіб із так званого "активного резерву".

