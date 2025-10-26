Будувати іригаційні канали шумери почали вже значно пізніше, коли природа "зрадила" цих людей.

Шумерська цивілізація, що існувала колись на території сучасного Іраку, вважається однією з перших на планеті. Наука має ще багато прогалин у знаннях про те, як виглядав світ шумерів. Але одну з цих прогалин, здається, змогли закрити автори нового дослідження, опублікованого в науковому журналі PLOS One.

Автори роботи — Лівіу Джіосан з Океанографічного інституту Вудс-Гол (штат Массачусетс, США) та Рід Гудман з Університету Райса (штат Техас, США) — поєднали сучасні технології з археологічними знахідками, щоб реконструювати ландшафт давньої Месопотамії. Ключовим "свідком" став 25-метровий керн, витягнутий в 2022 році з території давнього міста Лагаш (сучасний Телль-ель-Хіба в Іраку). Цей "геологічний щоденник" — шари мулу, піску та органічних решток — розповів про те, як Перська затока колись простягалася далеко вглиб континенту.

За даними супутникових знімків та радіовуглецевого датування, 7000–6000 років тому Перська затока формувала гігантську дельту, де припливи накочувалися на 100–200 кілометрів углиб суші. Двічі на добу приплив повертав назад річки Тигр і Єврат, женучи прісну воду назад вглиб континенту і створюючи природну "зрошувальну систему". Так виникли болотисті луки, зволожені припливами, що поступово перетворювали посушливі рівнини на родючі оази.

Завдяки цьому землероби ранньошумерської доби могли вирощувати фініки, зернові та овочі без важкої праці над створенням зрошувальних каналів. Це був справжній рай для тогочасних людей: припливи самі "поливали" поля, даруючи шумерам надлишковві обсяги їжі.

Цей природний "бустер" ідеально збігся з культурним піднесенням. У період Урук (близько 6000–5200 років тому) розкидані поселення Убайдської культури злилися в перші мегаполіси. Найяскравіший приклад — Урук, місто площею понад 250 гектарів з населенням до 25 тисяч осіб. Надлишки продовольства дали поштовх спеціалізації: з'явилися ремісники, жерці, правителі. Шумер став колискою письма, колеса та перших держав.

Але природа не стоїть на місці. Близько 5000 років тому дельта Євфрату й Тигру, разом із сусідньою фан-дельтою Хузестану (від річок Карун і Каркех), поширилася вглиб Перської затоки. Припливи більше не могли гнати річкові води на поля, що змусило шумерські міста-держави — Ур, Урук, Лагаш — перейти до створення штучної системи річкової іригації: будувати гігантські канали, дамби та акведуки. Цей перехід закріпив соціальну ієрархію: контроль над водою став інструментом влади, а конкуренція за ресурси — рушійною силою ранньої політики.

