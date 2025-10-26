У столиці працювала протиповітряна оборона.

В ніч проти неділі, 26 жовтня, російські окупаційні війська атакували Київ ударними дронами. Зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Новина оновлюється...

*Через переведення годинників в Україні на годину назад, подальші оновлення можуть наводитися за оновленим часом.

Оновлено 03:59: Наразі відомо про 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки, заявили в КМВА. Серед них – четверо дітей.

Оновлено 03:45: Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. Серед них двоє дітей.

Оновлено 03:42: У Києві вже троє постраждалих.

"Кількість постраждалих зросла до трьох, серед них дитина. Двом людям надано допомогу на місці, без подальшої госпіталізації", – повідомив очільник КМВА.

Оновлено 03:34: Внаслідок російської атаки на Київ постраждала дитина, її госпіталізували. Таку інформацію наводить Тимур Ткаченко.

Оновлено 03:21: У Деснянському районі на одній з локацій виникла пожежа.

"Горить багатоквартирний житловий будинок. За іншою адресою вибило вікна вибуховою хвилею", – заявив начальник КМВА.

Оновлено 03:07: За даними Тимура Ткаченка, в Оболонському районі уламками пошкоджено дах багатоповерхівки. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Як повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у столиці працювала ППО. За його словами, у Деснянському районі зафіксовано пошкодження.

"Фіксуємо наслідки атаки у Деснянському районі. Уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо про наслідки атаки за ще однією адресою в тому ж районі. Ткаченко повідомив про падіння уламків на дах багатоповерхівки.

Своєю чергою, мер столиці Віталій Кличко навів більш детальну інформацію:

"У Деснянському районі влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів. Екстрені служби прямують на місце".

За ще однією адресою зафіксовано падіння уламків на 16-поверховий будинок.

Атаки РФ по Україні

Російські окупанти вдень 25 жовтня атакували Харків безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали пʼятеро осіб, в тому числі діти. Зазначалося, що безпілотник влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкодивши будівлю. Другий дрон не здетонував.

Крім того, ворог атакував шахту в Дніпропетровській області. Під час атаки під землею перебувало 496 співробітників шахти. На щастя, постраждалих серед них немає. Людей вдалося вивести на поверхню.

