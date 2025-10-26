За деякими даними, підрозділи колонами передислоковувалися в бік Бердянська.

У Приазов’ї зафіксовано несподіване перекидання елітних частин російської армії, що може свідчити про те, що загроза на Херсонському напрямку зросте.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко. "Фіксуємо перекидання морської піхоти та кримських підрозділів (марковані двома трикутниками) назад на Запорізький напрямок", - написав він у Telegram.

За його словами, після перебування в Маріуполі елітні частини армії РФ повертають у Приазов’я, принаймні частково, у тій частині, що перебувала у місті. Фахівець зазначає, що, попри попередні плани посилити північ Донеччини, ці підрозділи колонами, у "супроводі поліцаїв", у другій половині цього тижня передислоковувалися в бік Бердянська.

"Несподівано, але тепер варто пильніше стежити не лише за окупованим Запоріжжям (частиною Запорізької області – УНІАН), а й за Херсонським напрямком. З урахуванням масових інформаційних вкидів росіян про "контроль островів" і "підготовку до форсування Дніпра" - краще дивитися ширше", - наголошує Андрющенко.

Нагадаємо, раніше, у середині жовтня, керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко повідомив, що Москва перекидає на Донеччину, у тимчасово окупований Маріуполь елітні підрозділи спецназу ФСБ та морської піхоти. Перше таке перекидання сталося у вересні, але тоді перед подальшим переміщенням окупанти були уражені у пункті дислокування в селі Урзуф Донеччини. Друга "партія" фіксувалася на території ММК імені Ілліча, ці загарбники прибули з напряму Криму.

