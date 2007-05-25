У країні - путч, іншого слова Мороз не знайшов

Процеси, які відбуваються сьогодні в Україні, можна назвати «путчем».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ під час зустрічі з главами дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

Зустріч розпочалася на півгодини пізніше запланованого часу, оскільки прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та О.МОРОЗ були на засіданні уряду.

На зустрічі присутні, зокрема, посол США Вільям ТЕЙЛОР, посол Великої Британії Тімоті БАРРОУ, посол Італії Фабіо ФАББРІ, посол Франції Жан-Поль ВЕЗІАН.

О.МОРОЗ зазначив, що конфлікт, який виник навколо приміщень Генпрокуратури і Конституційного Суду, «є спланованим». За його словами, він є «зразком використання силових структур для вирішення політичних колізій».

При цьому О.МОРОЗ висловив думку, що «цей сценарій готувався довго». Зокрема, зазначив він, не випадково ще два тижні тому була розповсюджена інформація про те, що нібито готується замах на ряд політиків.

«Ця провокація провалилася», - наголосив О.МОРОЗ.

За словами голови ВР, потім Президент України Віктор ЮЩЕНКО через Раду національної безпеки і оборони вирішив «відправити у відставку Кабінет Міністрів України». «Але такі фахівці, як секретар РНБО Віталій ГАЙДУК і його заступник Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, зірвали цей сценарій, подавши заяви про відставку», - зазначив він.

Як вважає О.МОРОЗ, тоді було вирішено «інспірувати провокацію руками співробітників силових структур, а саме Управління державної охорони, які підпорядковані Президенту», тобто заблокувати Конституційний Суд і не пропускати суддів.

На думку голови ВР, через відмову виконувати ці рішення, скоріш за все, і були звільнені два керівника УДО.

О.МОРОЗ також наголосив, що сьогоднішній указ Президента про підпорядкування внутрішніх військ безпосередньо главі держави, є ще однією ланкою в цій ситуації. «Я можу ці процеси назвати одним словом «путч»., - заявив О.МОРОЗ, зазначивши, що «іншого визначення не знаходжу».

Голова ВР також висловив переконання, що є один шлях – правовий - для виходу із конфлікту.

За його словами, для того, щоб не допустити правового варіанту вирішення кризи відбулися події навколо КС та його суддів.