Азаров відбув до Туреччини

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ відбув з дводенним робочим візитом до Туреччини для участі у “Саміті Лідерів Змін”.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту сьогодні М.АЗАРОВ проведе зустріч із Вселенським патріархом ВАРФОЛОМІЄМ та відвідає церкву святого Георгія.

У понеділок, 14 березня, прем’єр-міністр України візьме участь у пленарній сесії відкриття “Саміту Лідерів Змін”.

Цього ж дня запланована зустріч М.АЗАРОВА з прем’єр-міністром Турецької Республіки Реджепом ЕРДОГАНОМ. Також український прем’єр проведе зустріч з представниками Комітету зовнішньоекономічних зв’язків Туреччини.

14 березня, ввечері, М.АЗАРОВ зі Стамбула відбуде з візитом до Ізраїлю.