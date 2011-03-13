Азаров: Ціни на продукти в Україні нижчі, ніж в країнах-сусідах

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що ціни на продукти харчування в Україні нижчі, ніж у найближчих сусідів.

На цьому він наголосив в інтерв`ю телеканалу ICTV в неділю.

«Ціни на продукти харчування в Україні нижчі, ніж в найближчих наших країнах-сусідах. Таких як Росія, наприклад, Білорусь. Я вже не кажу про Угорщину, Польщу і тому подібне. Підкреслюю – значно нижчі», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, цього вдалося досягти, перш за все тому, що уряд «розумно і правильно визначився з експортом зерна». При цьому глава уряду ще раз підкреслив, що Україна в найближчі роки повинна забезпечити себе продовольством власного виробництва.