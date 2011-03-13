Турчинов вважає цілком реальним дефолт України

Перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що в Україні цілком можливий дефолт.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

"Це абсолютна реальна перспектива", - сказав О.ТУРЧИНОВ. Він зауважив, що підтвердженням цьому є нарощення обсягів державного боргу нинішньою владою.

Ще одним доказом цього, на його переконання, є виникнення дефіциту товарів, як нині це відбувається з гречкою та борошном.

"Дійшли до того, що вже на Донбасі є перебої з постачанням хліба. Це серйозні проблеми. Це проблеми, які свідчать про дуже серйозні негаразди в управлінні країною", - додав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, нині також спостерігається зниження активності бізнесу, через відсутність обіцяних податкових канікул, почастішання випадків рейдерських атак.

"В цих умовах, безумовно, економіка не може нормально працювати. Коли економіка не працює, то триматися за рахунок емісії Національного банку надто довго економіка не може. І в цих умовах в економіці є переддефолтний стан, і це є серйозна небезпека", - додав він