ВР затвердила звіт Кабміну про виконання бюджету-2010

Верховна Рада України затвердила звіт уряду про виконання державного бюджету України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 243 народних депутати з 379, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачено затвердити звіт Кабінету міністрів України про виконання державного бюджету за 2010 рік за доходами у сумі 240615,2 млн. грн., за видатками – 303588,7 млн. грн., за обсягом повернення кредитів – 3427 млн. грн. та за обсягом надання кредитів – у сумі 4719 млн. грн. з дефіцитом у сумі 64265,5 млн. грн.