Щорічний благодійний вечір Burns Night 2011

Від імені Дейва Янга, президента благодійної організації «Київський клуб левів», запрошуємо Вас взяти участь у прес-конференції, присвяченій найбільшій щорічній благодійній події України - Burns Night, і діяльності «Київського клубу левів».

Прес-конференція відбудеться у п'ятницю, 18 березня, о 12:00 у конференц-залі «Париж» готелю «Хаятт Рідженси Київ», за адресою: вул. Алли Тарасової, 5.

На прес-конференції виступлять:

Дейв Янг, президент «Київського клубу левів»

Стюарт Маккензі, головний організатор Burns Night

Ассія Ахат, постійний гість Burns Night

Анатолій Воронін, головний лікар опікового центру при Київській міській лікарні №2

Під час прес-конференції спікери розкажуть про Burns Night - основний благодійний захід Києва, завдяки якому за останні 4 роки було зібрано 370 000 доларів США на різні добродійні проекти, а також про благодійні плани «Київського клубу левів» на 2011 рік.

Міжнародна асоціація Lions Club (Клуби левів) є найбільшою благодійною організацією, яка налічує більш як 45 000 клубів по всьому світу.

«Київський клуб левів» був заснований у 2002 році.

Burns Night – щорічний захід, який проходить в Києві під егідою представників іноземної і київської бізнес-еліти. Метою Burns Night є збір коштів для допомоги тим, хто її потребує.

Необхідна акредитація! Вона проводиться до 18.00 четверга, 17 березня.

Контакти:

Віра Черниш

координатор із зв'язків з громадськістю

vera.chernysh@wipr.com.ua

+38 (067) 723 67 09