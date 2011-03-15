Вінницький журналіст, якому проломили череп, вийшов з коми

Головний редактор вінницької газети "Незалежний кур’єр" Сергій РИБАЧЕНКО прийшов до тями після того, як понад місяць був у комі із проламаним черепом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив завідуючий нейрохірургічним відділенням Вінницької міської лікарні швидкої допомоги Микола ЦЮПІЙ.

Він зазначив, що минулого тижня Сергій РИБАЧЕНКО вийшов із коми й прийшов до тями. Зараз головного редактора "Незалежного кур’єра" перевели з реанімаційного відділення до відділення нейрохірургії. С.РИБАЧЕНКО вже встає з ліжка, й навіть виходить на прогулянку під наглядом медсестри. Проте, він не пам’ятає, що із ним сталося місяць тому.

За словами М. ЦЮПІЯ, стан С. РИБАЧЕНКО стабільно задовільний, але жодних прогнозів щодо подальшого одужання робити не можна. "Те, що він уже не в реанімації — це водночас диво, важка робота лікарів та терпіння його дружини. У нього така травма, що якісь прогнози можна буде робити, коли він рік проживе без нашого відділення й до нього почне повертатися пам’ять", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 1 на 2 лютого 2011 року невідомі побили С.РИБАЧЕНКА, внаслідок чого він потрапив у лікарню із переломом черепа та чисельними забійними ранами. У лікарні постраждалому були зроблені декілька операцій і у зв`язку з украй складним станом його було введено у штучну кому.

За 10 днів міліція затримала 23-річного мешканця Мурованокуриловецького району за підозрою у побитті С.РИБАЧЕНКА. За свідченнями затриманого, між ним і потерпілим, що знаходився у нетверезому стані, виникла суперечка, в результаті якої затриманий штовхнув С.РИБАЧЕНКА і той отримав травму голови.