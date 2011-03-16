Генпрокуратура звинувачує Тимошенко у нещирості

У Генеральній прокуратурі України вважають, що лідер парії “Батьківщина”, екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не зацікавлена у передачі до суду порушеної проти неї кримінальної справи.

Про це йдеться у заяві Відділу зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, оприлюдненій на сайті відомства.

“Останнім часом екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не втомлюється повторювати про своє бажання, щоб Генеральна прокуратура якнайшвидше направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням її у зловживанні владою та перевищенні службових повноважень, а також у порушенні бюджетного законодавства”, - зазначається у документі.

Генеральна прокуратура України офіційно підтвердила свою готовність передати вказану кримінальну справу до суду відразу ж після закінчення ознайомлення з нею обвинуваченої та її захисника, з тим, щоб встановити істину.

“Однак, як стало відомо, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ подав заяву слідчому у справі про те, що зможе продовжити ознайомлення з матеріалами щодо його підзахисної не раніше 2 квітня цього року”, - зазначили у відомстві.

“Отже, Юлія Володимирівна, м’яко кажучи, і цього разу нещира. І, очевидно, не зацікавлена у передачі справи до суду, продовжуючи маніпулювати громадською свідомістю задля отримання власних дивідендів”, - вважають у Генеральній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО вкотре викликають до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури (вул. Борисоглібська, 18/17).

14 березня екс-прем’єр-міністр заявила, що її адвокат ознайомився з вагомою частиною матеріалів порушеної проти неї кримінальної справи.

«Я особисто прочитала декілька томів, але адвокат вже ознайомився з достатньо вагомою частиною цієї справи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр вкотре підкреслила, що не планує зволікати з ознайомленням з матеріалами кримінальної справи.

«Я хочу якомога швидше прочитати ці томи. Зараз кожного дня адвокат знайомиться зі справою. Я хочу якомога швидше прийти в суд виключно для того, щоб продемонструвати, чи є в Україні суд, чи немає. Я хочу побачити, як при повній відсутності складу злочину, як кажуть по незаконній виплаті пенсій, як судді будуть заплющувати очі на правосуддя, на закон і як вони на замовлення ЯНУКОВИЧА будуть виносити вирок», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо». Загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред’явлено обвинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, та у нанесенні державі інших збитків.

Екс-прем’єр всі звинувачення спростовує.