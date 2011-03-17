У Брюсселі відбулося перше засідання «Форуму ЄС-Україна» - ініціативи депутата Верховної Ради України Олександра ФЕЛЬДМАНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Форуму, разом з О.ФЕЛЬДМАНОМ роботу «Форуму ЄС-Україну» в Європейському парламенті відкривала і депутат Європарламенту Адіна-Іоана ВАЛЄАН.

Концепція Форуму розроблена з метою зближення народів Європи і України. «Діалог між політиками стає все більш активним, а завдяки роботі «Форуму ЄС-Україна» ми сподіваємося активізувати спілкування громадян Євросоюзу і України, представників ділових кіл, громадянського суспільства, студентів і вчителів – саме їм тісні зв`язки мають приносити найбільшу користь”, - сказав О.ФЕЛЬДМАН на відкритті Форуму.

У повідомленні говориться, що впродовж року за підтримки впливових членів консультаційної ради «Форум ЄС-Україна» планує провести низку заходів, спрямованих на побудову зв`язків між жителями України і ЄС, а темами Форуму стануть питання культурної спадщини, прав людини, свободи пересування, економічного співробітництва, транспортних зв`язків, енергетичної політики тощо.

Гостями Форуму, які виступили на його відкритті, стали колишній Президент Польщі Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ і колишній міністр закордонних справ Словаччини, генеральний директор з Росії, держав Східного сусідства і Західних Балкан Європейської служби зовнішньої дії Мирослав ЛАЙЧАК. Також були присутні члени Європарламенту, представники недержавних громадських організацій, наукових і ділових кіл, української діаспори.