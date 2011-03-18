Розробник «сенсорного пальця» пропонує нардепам підперти кнопку

За кордоном голосування одного депутата за іншого вважається злочином, а для наших законодавців - це норма. Про це пише журнал WEEKLY.UA.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада України відмовилася ухвалити рішення про впровадження особистого голосування депутатів за допомогою сенсорної клавіші. “За” ухвалення відповідного рішення проголосували лише 222 народних депутата з 428, зареєстрованих у сесійному залі. Не голосували за це рішення фракція Партії регіонів і група «Реформи заради майбутнього».

Як зазначає видання, якщо модернізована система особистого голосування депутатів за допомогою сенсорної клавіші все-таки буде впроваджена, «регіоналам» доведеться акуратніше ставитися до маленьких фракцій і депутатських груп, які зараз входять у більшість, але інтереси яких усе частіше не враховуються владою. Фракція «регіоналів», у якій найбільше прогульників, не зможе справитися з голосуваннями своїми силами, вважає WEEKLY.UA. Адже в разі впровадження модернізованої системи під час голосування будуть задіяні обидві депутатські руки: однією треба буде натискати «за», «проти» або «утримався», а другою утримувати сенсорну клавішу під монітором. І так протягом усіх відведених на процес волевиявлення десяти секунд.

Парламентарії впевнені, що їм не становитиме труднощів пристосуватися до нової системи. Представники тієї ж фракції Партії регіонів, наприклад, говорять, що сенсорну кнопку можна буде «підперти» мобільним телефоном.

Директор Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ Анатолій МОРОЗОВ, один із розробників системи «Рада», повідомив Weekly.ua, що система вже повністю готова до експлуатації. «Днями ми її тестували й виключили всі можливості для депутатських хитрощів. Сенсорна кнопка тепер реагує лише на натиснення пальцем. Якщо депутати стверджують, що можуть затиснути цю кнопку іншими предметами, телефоном наприклад, - нехай пробують», - пропонує А.МОРОЗОВ.

Водночас, у німецькому Бундестазі немає кнопок, там голосують руками. Депутати німецького парламенту теж не сидять постійно в залі засідань - під час дебатів вони часто йдуть у свої кабінети. Але коли підходить момент голосування, лунає сирена, яка сповіщає, що потрібно йти в зал, і депутати йдуть голосувати.

Суворо ставляться до порушень принципу індивідуального голосування в Литві. Після того, як один із депутатів литовського сейму проголосував за свого колегу, Конституційний суд країни рекомендував виключити обох із депутатського корпусу.

«У нас таке голосування вважається шахрайством, - пояснив Weekly.ua сенатор польського сейму Лукаш АДГАРОВИЧ. - Подібний злочин став би предметом розслідування прокуратурою, були б суд, кримінальний вирок, такий депутат пішов би з парламенту й на все життя втратив можливість обиратися».