Одні лише санкції не змусять Путіна до миру, - Sky News

Нові санкції США проти російських енергогігантів посилюють тиск на Кремль, але експерти сумніваються, що цього вистачить для припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп запровадив нові санкції проти двох провідних російських нафтових компаній, намагаючись посилити економічний тиск на Москву. Проте аналітики попереджають — лише обмеженнями Путіна не змусити припинити війну в Україні, пише Sky News.

Європейські союзники Вашингтона швидко підтримали ініціативу, а деякі держави, які продовжували торгівлю з Росією, уже почали відступати. Попри це, фахівці вважають, що без додаткових кроків ефект буде мінімальним.

"Одні лише санкції не змусять Путіна зупинити війну. Україна повинна отримати більше озброєнь, більше підтримки і більше гарантій", — наголосив старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр.

На тлі нових санкцій зростає узгодженість дій між союзниками по обидва боки Атлантики. У Лондоні відбулася зустріч лідерів коаліції, де обговорили подальше постачання далекобійної зброї Києву та можливе розмороження російських активів для фінансування оборони України.

Водночас, за словами експертів, Кремль досі переконаний у своїй перевазі.

"Путін і Кремль майже впевнені, що виграють війну. Вони вважають, що якщо продовжуватимуть тиснути, Україна може розвалитися", — зазначив Коляндр.

Хоча Трамп заявляє про прагнення виступити посередником у мирних переговорах, оглядачі наголошують: Путін не сприйматиме жодних домовленостей серйозно, доки вірить у можливість перемоги.

"Можливо, знадобиться набагато більше, ніж санкції проти кількох нафтових компаній, щоб переконати Путіна, що продовження цієї війни не в його інтересах", - підсумувало видання.

Санкції проти нафтового сектору РФ

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп запровадив нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефті" та "Лукойлу". Обмеження спрямовані на посилення економічного тиску на Кремль через війну проти України. Європейські союзники швидко підтримали рішення Вашингтона, а деякі країни, які торгували з російською нафтою, почали згортати співпрацю.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав політичного удару — після того, як адміністрація Дональда Трампа скасувала запланований у Будапешті саміт за участі Володимира Путіна, а також оголосила про нові санкції проти російських нафтових компаній. Це перші обмеження Вашингтона проти Москви від часу повернення Трампа до Білого дому.

