Тепер ножі можна просто "крафтити".

Нещодавнє оновлення Counter-Strike 2 обрушило ринок ножів - найрідкісніших і найдорожчих скінів у грі. Valve додала можливість обмінювати 5 предметів Covert-якості (найвищий рівень рідкості) на ніж або рукавички.

До цього моменту ножі та рукавички можна було отримати тільки двома способами: випаданням із кейса з вкрай низьким шансом або купівлею на торговому майданчику Steam.

Аналітик Pricempire заявив, що після оновлення загальний обсяг ринку скінів впав на 3 мільярди доларів за 38 годин. Bloomberg оцінив збитки в 1.75 мільярда. Ці цифри важко перевірити, оскільки ринок CS2 непрозорий, багато угод проходять через сторонні сайти, де ціни залежать не тільки від попиту, а й від спекуляцій, зокрема криптовалютних.

В інтерв'ю PC Gamer Valve говорила, що стежить за цінами тільки для того, щоб розуміти інтереси гравців під час випуску нових колекцій. Сторонні майданчики і трейдерів Valve не контролює і прибутку від них не отримує, тому не схоже, що компанію турбують втрати інвесторів у ножі.

Через обвал ринку деякі трейдери навіть вирішили звести рахунки з життям. Наприклад, в університеті Пекіна студент покінчив життя самогубством після оновлення. Як повідомляється, його колекція ножів стала дешевшою на 20 тисяч доларів.

У спільноті з'явилася версія, що зміни пов'язані з бажанням Valve підвищити обіг коштів, однак це малоймовірно. CS2 залишається однією з найпопулярніших ігор на Steam, а основний прибуток компанії забезпечує сама платформа, а не внутрішньоігрові мікротранзакції.

Раніше ми розповідали, що загальна вартість скінів Counter-Strike 2 досягла 6 мільярдів доларів. Останнім часом грою сильно цікавляться китайські інвестори.

