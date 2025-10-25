Кінцевий термін подачі заяв на отримання допомоги – 15 листопада.

Цього року на батьків першокласників в Україні чекала новація, покликана полегшити фінансовий удар від зборів до школи – програма "Пакунок школяра", яка передбачає одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Витратити ці кошти можна лише на певний перелік товарів, які стануть в нагоді при підготовці до школи: канцелярію, дитячий одяг та взуття і книги.

Отримати кошти можна шляхом подачі заявки через "Дію" чи через органи Пенсійного фонду. Проте на практиці деякі батьки стикаються з проблемами у отриманні державної допомоги. Як розповіла УНІАН киянка Ірина, її дитина народилася в Туреччині, але має довідку про громадянство України. Проживає родина в Україні. У ЦНАПі жінку запевнили, що з документами все в порядку і її дитина має право на цей вид допомоги від держави. Але мати не може отримати грошову виплату через відсутність даних у базі.

"Через "Дію" "Пакунок школяра" я оформити не можу, бо там немає опції під свідоцтво про народження дитини не українського зразка. Тому автоматично я можу оформити тільки через Пенсійний фонд. Туди я ходила 5 разів. Вони звіряють мене як матір дитини по моєму ідентифікаційному коду в базі МОН, але мене там немає", - каже Ірина.

Вона додала, що намагалася вирішити цю проблему, звернувшись до керівництва школи, яке заводило дані до бази, але безрезультатно. Також від працівників школи надходила інформація, що це не перший проблемний випадок, пов'язаний з дітьми, які народлися за кордоном.

"Навіть по одному нашому району таких випадків багато… Пенсійний фонд запевняє, що це в школі не так дані ввели. В понеділок ще в школу піду. Хоча я зв’язувалась – там проблеми в системі", - додає наша співрозмовниця.

У Мінсоцполітики зазначали, що відмовити у виплатах можуть через те, що родини перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях. При цьому вони можуть подати заяви після повернення в Україну чи на підконтрольну Україні територію відповідно.

Також допомога може не надійти, якщо дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти. У такому разі заяву потрібно подати повторно. Бувають також відмови через невідповідність даних у державних реєстрах - тоді їх необхідно оновити.

Проте в даному випадку ці умови виконуються – родина перебуває на території України, заявки на оновлення даних подавалися, проте можливість отримати державну виплату не з'явилися.

Як вирішити проблему: пояснення від юристів

УНІАН звернувся до юристів та Пенсійного фонду (ПФ) з проханням роз'яснити ситуацію. На момент публікації відповідь на запит від ПФ не надходила.

Адвокат юридичної компанії "Reliance" Ірина Цибко розповідає, що право на цю виплату є чіткою гарантією держави для кожної родини першокласника та не залежить від форми власності навчального закладу (державна чи приватна) або обраного формату навчання (очний, онлайн, змішаний). Проте на практиці вона отримує скарги від батьків.

"Ми фіксуємо звернення громадян щодо технічних складнощів та відмов при оформленні виплати через застосунок "Дія". Як юристи, ми бачимо, що переважна більшість цих проблем мають техніко-правовий характер і пов'язані з некоректним або несвоєчасним внесенням даних про дитину та батьків до електронної системи управління освітою (АІКОМ 2)", - пояснює адвокат у коментарі УНІАН.

Вона наголошує на необхідності абсолютної ідентичності персональних даних (ПІБ та РНОКПП) у заяві, поданій через "Дію", та тих, що містяться в системі АІКОМ 2. Будь-яка помилка, навіть у літері чи цифрі, є підставою для блокування виплати.

У разі ж отримання повідомлення про відсутність або помилку в даних, Цибко рекомендує батькам негайно звернутися до закладу освіти для верифікації та коригування інформації в АІКОМ 2. Школа, як суб'єкт, що вносить дані, несе відповідальність за їхню достовірність.

"Кінцевий термін подання заяв - 15 листопада 2025 року. Ми закликаємо батьків не зволікати, враховуючи необхідність часу для усунення можливих технічних помилок та оновлення даних між АІКОМ 2 та "Дією" (що, згідно з офіційною інформацією, може займати до двох днів)", - зазначила Цибко.

Також адвокат звернула увагу на положення про неможливість отримання виплати родинами, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, до моменту їхнього повернення на підконтрольну Україні територію.

У свою чергу, адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова розповіла, що наразі інформації щодо проблем для отримання соціальних виплат для осіб, які є громадянами України, але народились поза її межами, не отримувала.

"Однак це значить, що люди просто не доходять до адвокатів по таким питанням. Судові процеси по таким питанням не є ефективним способом захисту прав особи, оскільки це досить тривалий процес. Як мінімум, треба оплатити судовий збір і ще невідомо чи отримаєш гроші на руки, чи тільки позитивне судове рішення", - каже Воронкова УНІАН.

При цьому, за її словами, дієвим методом у даному випадку є отримання дублікату свідоцтва про народження дитини у органах РАЦС.

"Це однозначно потягне за собою оновлення відомостей про дитину у всіх електронних базах і має призвести до бажаного результату", - наголосила адвокат.

Пакунок школяра – що відомо

Батьки цьогорічних першокласників можуть отримати виплату у 5 тисяч гривень за програмою "Пакунок школяра", підтвердивши заявку через "Дію" або ж написавши заяву у Пенсійному фонді за відсутності цього додатку.

Гроші з цієї допомоги можна витратити виключно в спеціалізованих магазинах, зокрема, з дитячими товарами, які мають відповідні коди діяльності. Витрачати кошти можна буде як в офлайн, так і в онлайн магазинах.

Пізніше міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін розповів, що державну програму "Пакунок школяра" планують розширити, і за кошти допомоги можна буде придбати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги.

