Згідно з експертизою, за умови своєчасної діагностики та належного лікування чоловік міг прожити значно довше.

Смерть відомого 62-річного забудовника в Одесі могла статися через помилку кількох лікарів з відомої приватної клініки. Про це повідомили у Національній поліції України.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Аднана Ківана, який помер в Одесі наприкінці жовтня 2024 року. Його смерть викликала великий резонанс.

Згідно з повідомленням, 62-річний бізнесмен протягом кількох місяців лікувався від онкологічного захворювання у приватному медичному закладі Одеси. Згідно з висновками експертизи, смерть пацієнта була умовно попереджуваною: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану та належного лікування він міг прожити значно довше.

"Однак лікарі приватної клініки припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті", - заявили у поліції.

Йдеться, що слідчі за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань зібрали достатньо доказів, які підтверджують причинно-наслідковий зв’язок між неналежними діями медичних працівників і настанням смерті пацієнта.

Наразі лікарю-хірургу та лікарю-онкологу приватного медзакладу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п’яти років.

Зараз готується клопотання про цілодобовий домашній арешт та відсторонення фігурантів від займаних посад.

В Офісі Генерального прокурора, який веде процесуальне керівництво справи, нагадали, що потерпілий - відомий бізнесмен, власник однієї з найбільших девелоперських компаній в України та медіа.

За даними слідства, упродовж травня – у жовтні 2024 року чоловік проходив лікування у медичному закладі, а лікарі, які стали фігурантами провадження, надавали йому медичну допомогу.

"Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, під час надання медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування", - наголошують прокурори.

У межах слідства тривають слідчі та процесуальні дії для з’ясування всіх обставин вчинення злочину та встановлення всіх причетних осіб.

Смерть Аднана Ківана - що відомо

Нагадаємо, 28 жовтня 2024 року в Одесі поховали українського мільйонера арабсько-сирійського походження Аднана Ківана. Смерть бізнесмена, який був засновником корпорації KADORR Group, викликала великий резонанс. Йшлося, що він помер на 62-му році життя. Він був найбільшим арабським інвестором в Україні, відомим своїми успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством.

У Ківана залишилися сім'я - дружина, троє дітей, онуки.

Згідно з відкритими джерелами, Аднан Ківан народився у впливовій сирійській сім'ї, освіту здобував в Одесі (на той час в УРСР), є засновником компанії "KADORR Group", видання "Kyiv Post" та "7 Каналу" в Одесі (канал раніше заявив про припинення своєї діяльності).

Коштом бізнесмена побудовано Арабський культурний центр у середмісті Одеси. Компанією побудовано майже півсотні комплексів "Перлина", житлові комплекси "Оазис", "Дубаї в Одесі", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бізнес-центр "Kadorr", бізнес-центр "Французький бульвар", "Kadorr City Mall", торговий центр на Асташкіна, торгову галерею "Kadorr".

У 2021 році Forbes оцінив статки Аднана у 240 млн доларів. Раніше повідомлялося, що сам бізнесмен оцінював свої статки в 1 млрд. доларів. Його родині належить понад 40 житлових комплексів в Одесі та Києві. Бізнесмен входить до списку 5 найбільших рантьє.

Ім’я бізнесмена фігурувало у кількох скандалах, пов’язаних з будівництвом – Геннадій Труханов (у той час – мер Одеси) дорікав бізнесмену, що той нібито незаконно забудовує місто. А підприємець звинувачував місцеву владу у корупції, зокрема через то, що Kadorr побудував лікарню швидкої допомоги, яку подарував місту, а влада передала лікарню у приватні руки.

