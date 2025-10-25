В умовах відключень електроенергії та переходу на генератори, собівартість продукції зростає багаторазово.

Український ринок овочів переживає очікуване осіннє подорожчання, особливо стрімко зростають у ціні огірки, але цього року ключовим фактором, що формує ціни, стала не лише сезонність.

Економіст Олег Пендзин пояснює різке зростання вартості огірків, критичною залежністю від енергозабезпечення, пише "Комерсант Український".

Він наголошує, що парникові овочі потребують великих обсягів електроенергії, а в умовах віялових відключень та переходу на дорогі дизельні генератори, собівартість продукції зростає багаторазово.

"Причина одна – закінчився сезон. Дивіться, у нас з вами які огірки стоять? Парникові. Парник – це що таке? Це електрика. Коли ми з вами говоримо про електрику, ви бачите, що робиться з блекаутами. Дизельна електрика, відповідно, набагато дорожча", – сказав економіст.

За словами Пендзина, майбутнє цін на інші овочі також прямо залежить від енергетичної ситуації.

"Все залежить від того, чи будуть вимикати світло чи ні, адже зима покаже, як в реаліях працюватиме агросектор", – резюмував експерт.

Ціни на овочі в Україні

Як писав УНІАН, ціни на огірки в Україні цього тижня вкотре підскочили. Головна причина подорожчання - сезонне скорочення пропозиції за відсутності конкуренції з боку імпорту та високий попит.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що сезон огірків в українських теплицях добігає кінця. Хоча якість огірків значно знизилася, але відпускні ціни все одно зростають.

Також стрімко продовжують зростати в Україні і ціни на помідори. Як повідомляють аналітики порталу EastFruit, постачання тепличних помідорів з українських комбінатів малооб'ємні і нестабільні, а деякі господарства заявили, що завершили реалізацію продукції поточного обороту.

