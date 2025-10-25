'Ворог чекає на нас': українські дрони намагаються перехитрити російську ППО, - Reuters

Хоча Росія покращила перехоплення, українські підрозділи вдосконалюють технології й роблять ставку на якість безпілотників, аби зберегти перевагу.

Українська тримісячна кампанія з ударами БПЛА по енергетичних об’єктах у глибокому тилу Росії завдала помітної шкоди. Москва підвищила здатність перехоплювати дрони. У відповідь українські підрозділи працюють над новими технологіями, щоб залишатися попереду, повідомив Reuters старший командир 14-го полку глибоких ударів з позивним "Чарлі".

З початку серпня Київ провів понад 60 ударів по російській енергетиці, порушивши постачання нафти та нафтопродуктів через масштабну трубопровідну систему.

"Наш противник вправний, вони швидко адаптуються до наших методів і тактик", — сказав "Чарлі" на злітно-посадковій смузі в Україні, де вночі піднімалися в повітря кілька безпілотників "Лютий", спрямованих на цілі в РФ.

За його словами, деякі українські БПЛА долають до 2 000 км, завдаючи ударів далеко за лінією фронту. Водночас Росія нарощує можливості протиповітряної оборони та системи радіоелектронної боротьби й виявлення, що ускладнює успіх атак.

"Ворог чекає на нас у певних місцях, здійснюючи контрзаходи, щоб зменшити наш успіх", — додав він.

Командир підкреслив, що українська сторона робить ставку не на кількість, а на якість дронів. Полк має власну команду з досліджень і розробок, яка вдосконалює платформи й тактику — використовуючи аналіз та нові технологічні рішення, щоб знаходити прогалини в російській обороні.

Питання масштабів операцій лишається дискусійним: президент Володимир Зеленський говорив про залучення до 300 безпілотників в одній атаці, тоді як джерело, обізнане з тими тактиками, повідомило Reuters, що типовий масштаб значно менший і часто включає дрони-приманки. Росія, у свою чергу, регулярно запускає сотні "камікадзе" й пасток під час атак на Україну, що створює для оборонців додаткове навантаження.

Київ вважає, що удари по енергетиці Росії — ефективний спосіб послабити спроможність армії противника. Кремль же називає такі атаки небезпечною ескалацією і заявляє, що зовнішній тиск його не змусить відступити.

"Велика кількість дронів не завжди вирішує проблему — саме нові підходи і технології дають нам успіх", — резюмував "Чарлі".

Удари по енергообʼєктах РФ

Як повідомляв УНІАН, останніми місяцями Україна активізувала кампанію глибоких ударів по ключових нафтових обʼєктах Росії. Понад половина російських НПЗ вже були атаковані, радіус атак постійно розширюється.

У ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України здійснили ураження нафтопереробного заводу "Разанський", який є найбільшим НПЗ у центральній частині Росії.

Українські удари по російських НПЗ ривели до потужної паливної кризи в багатьох регіонах РФ. Ба більше, Кремль був змушений змінити економічні плани стосовно процентних ставок.

