У Черкасах перейменують вулиці Леніна та Енгельса

У Черкасах вулицю Леніна перейменують у Свято-Макаріївську, а Енгельса – у Чорновола. Таке рішення прийняла топонімічна комісія виконавчого комітету Черкаської міськради

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, рішенням комісії вулицю Леніна запропоновано перейменувати на вулицю Свято-Макаріївську, вулицю Кірова - у Свято-Троїцьку, вулицю Енгельса – у Чорновола, а вулицю Рози Люксембург - у Гуржіївську.

Як розповіла голова топонімічної комісії, заступник міського голови Черкас Любов МАЙБОРОДА, комісія розглянула ряд звернень православних церковних громад та громадських організацій нашого міста. Запропоновані назви актуальні в контексті відродження християнських моральних цінностей.

З приводу перейменування вулиці Леніна у Свято-Макаріївську неодноразово з клопотаннями звертався від імені православної громади Архістратига Михаїла УПЦ МП митрополит СОФРОНІЙ. Врахування цієї пропозиції, на думку членів топонімічної комісії, стане актом поваги до численних віруючих релігійної конфесії. По вулиці Леніна розташований найбільший в Україні храм Архістратига Михаїла, у якому зберігаються мощі православного святого Макарія, який загинув у Каневі у 1678 р.

Протягом останніх років також мали місце неодноразові звернення Святотроїцької громади УПЦ КП щодо перейменування вулиці Кірова на Свято-Троїцьку. Головний кафедральний храм громади розташований на цій вулиці.

Уже понад десять років, з кінця 1990-х років національно-демократичні сили Черкас неодноразово зверталися до топонімічної комісії про надання вулиці Енгельса імені публіциста, відомого дисидента, борця за незалежність України, земляка В’ячеслава Чорновола. Члени топонімічної комісії підтримали звернення Черкаського обласного осередку Народного Руху України щодо перейменування вулиці Енгельса на вулицю В’ячеслава Чорновола.

Одним із основних принципів топонімічної політики в Черкасах має стати збереження і відновлення традиційного історичного середовища міста, повернення старовинних назв. При цьому особлива увага має бути приділена унікальним черкаським назвам, які є суто місцевими, не поширеними в інших містах. Одна з таких назв – Гуржіївська. Так до 1923 року називалася вулиця, яка сьогодні носить ім’я однієї з засновниць компартії Німеччини Рози Люксембург. Назва Гуржіївська є оригінальною, котра не має аналогів у великих містах України.

Пропозиція щодо повернення вулиці назви Гуржіївська також була підтримана топонімічною комісією.