Плівки Мельниченка визнали речовим доказом у справі Гонгадзе

14:08, 22 березня 2011
Політика
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"Касетний скандал" матиме друге життя?

Записи колишнього охоронця екс-президента України Леоніда КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКАвизнані речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«Записи МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах Гонгадзе», - сказав він.

Як повідомлялося, восени 2000 року Олександр МОРОЗ представив у Верховній Раді записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА, співробітника служби охорони тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ, нібито зроблені ним у кабінеті Л.КУЧМИ. За твердженням М.МЕЛЬНИЧЕНКА, у записах йдеться про усунення журналіста Георгія Гонгадзе. Після цього “касетного скандалу” М.МЕЛЬНИЧЕНКО переїхав до США, але пізніше повернувся на батьківщину. Питання достовірності плівок М.МЕЛЬНИЧЕНКА відкрите досі.

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