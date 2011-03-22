Литвин: після виборів ми одержимо нардепів двох сортів

На парламентських виборах «боротьба буде надзвичайна гострою, більш того - запеклою, що не піде на користь Україні». Про це заявив голова Верховної Ради України в інтерв`ю газеті «Известия в Украине».

Відповідаючи на питання, за якою системою обиратиметься нова Верховна Рада України, В.ЛИТВИН сказав, що “нова система буде адаптована до нинішньої розстановки сил». «Швидше за все, вона стане змішаною. Це половинчасте рішення і воно призведе до того, що ми одержимо депутатів двох сортів. Одні оратимуть в округах, інші – будуть товпитися біля кабінету лідера своєї політичної сили», - сказав він.

В.ЛИТВИН прогнозує, що «боротьба буде надзвичайна гострою, більш того - запеклою, що не піде на користь Україні». Він зазначив, що нинішній парламент зможе ухвалювати «серйозні рішення в кращому разі до кінця 2011 року». За його словами, дуже важливо, щоб влада в країні «в черговий раз не зірвалася на популізм і не скотилася до ухвалення законів, які апріорі не можуть бути виконані». Голова ВР сподівається, що попередженням «про згубність такого шляху» буде величезна кількість прийнятих, зокрема перед недавньою президентською кампанією, соціальних законів, які не забезпечені фінансуванням. «Щоб реалізувати їх, потрібні додаткові 200 мільярдів гривень. А це фактично ще один держбюджет», - сказав він.

В.ЛИТВИН, відповідаючи на питання, як він оцінює перспективи української опозиції, сказав: «вони не такі вже й погані, як говорять самі представники опозиції, тому що нинішня влада виконає за неї всю чорнову роботу з ухвалення непопулярних рішень». «Мені здається, що опозиція, якщо поступати по-розумному, повинна заохочувати владу і підштовхувати її до ухвалення складних рішень, щоб здійснити реформи чужими руками, знизити рейтинг власників цих рук, а потім самим спробувати прийти до влади», - сказав він. При цьому відзначив, що до початку чергової парламентської кампанії «залишився фактично рік».

В.ЛИТВИН переконаний, що влада і опозиція «в українському варіанті потрібні один одному». «Більш того, вони на певному етапі не зможуть існувати один без одного», - вважає В.ЛИТВИН.