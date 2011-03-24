Мороз: автентичність плівок Мельниченка не має великого значення

Питання автентичності плівок майора Миколи Мельниченка не має великого значення.

Таку думку озвучив колишній спікер Верховної Ради Олександр Мороз в ефірі 5 каналу.

"Підтвердження всього того, що на плівках записано, є і на практиці. І смерті, як я вже говорив, і судові справи пройшли, тому тут немає ніяких сумнівів. Мене тільки цікавить одна обставина: слідство підтвердило, що тіло журналіста привезли через три дні під Таращу. Оця обставина буде розглядатися чи ні? Це хто робив? Це було потрібно Пукачу, чи це хтось давав доручення?", - зазначив він.

"Питання про автентичність плівок навіть не матиме значення, є записи в журналах. Хто заходив до президента, які питання вирішували... Звичайно, треба звірити ці записи", - уточнив екс-спікер.

При цьому Мороз зазначив, що не можна не брати до уваги "плівки Мельниченка", бо "з цього все почалося".

"Уявіть, якби не були оприлюднені ці записи, то ніхто б нічого не знав", - уточнив екс-спікер.

Екс-чиновник нагадав, що американська експертиза автентичність "плівок Мельниченка" підтвердила.

"Ще, здається, років дев`ять тому американська експертиза, за ініціативою спеціальної комісії парламенту, дала висновки позитивні в цьому відношенні", - зазначив він.

Мороз вважає, що слідство у справі має бути юридично завершене.

"Інакше не буде довіри до влади, і це аксіома, і всі це прекрасно розуміють", - уточнив він.

На думку Мороза, за колишньої влади справа не була завершена, "бо очевидно були домовленості".

Українська правда