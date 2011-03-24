Сьогодні ГПУ влаштує очну ставку Кучми і Пукача

Сьогодні в Генпрокуратурі має відбутися очна ставка колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ з колишній генералом міліції Олексієм ПУКАЧЕМ, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні журналістам біля центрального входу до Головного слідчого управління Генпрокуратури, куди вдруге прийшов на допит.

«Я знаю, що у мене сьогодні повинна бути очна ставка з О.ПУКАЧЕМ. У мене взагалі немає будь-яких заперечень зустрічатися з О.ПУКАЧЕМ», - сказав він, зауваживши, що точно це не знає, але передбачається, що ця очна ставка з екс-генералом відбудеться.

Л.КУЧМА пообіцяв розповісти про це журналістам, коли вийде з будівлі Генпрокуратури.

При цьому екс-президент заявив, що погодиться на очну ставку зі своїм колишнім охоронцем Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ, якщо на цьому наполягатиме Генпрокуратура.

«Якщо сьогодні будуть наполягати на очній ставці з МЕЛЬНИЧЕНКОМ, якщо мене влада ще раз захоче принизити, я погоджусь, тому що я не маю права не погодитись», - сказав Л.КУЧМА. (Нагадаємо, вчора, 23 березня, Л.КУЧМА пішов з очної ставки з екс-майором Управління державної охорони, бо вважає його «зрадником» - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу.

За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Восени 2000 року Олександр МОРОЗ представив у Верховній Раді записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА, нібито зроблені ним у кабінеті Л.КУЧМИ. За твердженням М.МЕЛЬНИЧЕНКА, у записах йдеться про усунення журналіста Г.Гонгадзе.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується.

За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час глава МВС України Юрій Кравченко.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧ був затриманий.

Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Пізніше в лісі під Таращею у Київській області було знайдене обезголовлене тіло, яке визнали тілом зниклого журналіста.