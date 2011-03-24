Ківалов каже, що суддів будуть набирати за конкурсом

28 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів України планує почати перший набір суддів відповідно до вимог ухваленого в 2010 році Закону "Про судоустрій і статус суддів".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата, голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергія КІВАЛОВА.

«Таким чином, починаючи з 28 березня, після оголошення набору у всіх, хто хоче стати суддею, буде близько 30 днів для того, щоб приїхати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і подати документи для участі в наборі. Перелік необхідних документів міститься в статті 67 Закону України "Про судовий устрій і статус суддів", - пояснив С.КІВАЛОВ.

Також депутат повідомив, що Комісія, перевіривши вказані кандидатами відомості, ухвалить рішення про їхній допуск до проходження наступного етапу набору - анонімного тестування.

Відповідаючи на питання журналістів про механізм тестування, С.КІВАЛОВ розповів, що, кожний з кандидатів, які беруть участь в тестуванні, одержить тестове завдання зі 100 питань з різних галузей права з варіантами відповідей, з яких правильною буде лише одна. Після проходження тестування ВККСУ з урахуванням кількості кандидатів, їхніх оцінок і кількості вакантних посад визначить прохідний бал на наступний етап набору - кваліфікаційний іспит. Іспит складатиметься з двох частин - тестування і практичного завдання.

Всі, хто складе кваліфікаційний іспит, залежно від результату, потраплять до рейтингу кандидатів на посаду судді й будуть зараховані до резерву.

У результаті, як тільки-но якась із прогнозованих посад стане реально вакантною, кожний із кандидатів, які перебувають в рейтингу, зможе подати заяву на участь в конкурсі на конкретну посаду. Виграє конкурс той, хто одержав більшу кількість балів при складанні кваліфікаційного іспиту.

«Система дуже проста і прозора, дозволяє відібрати серед кандидатів на посаду судді дійсно кращих. Це саме те, до чого ми прагнули, працюючи над проектом закону. А вплив знаменитого «людського чинника», як бачите, зводиться до мінімуму», - сказав С.КІВАЛОВ.