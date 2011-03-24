У ВР з'явився законопроект про денонсацію «Харківських угод»

Сьогодні народний депутат, заступник голови політради “Нашої України” Андрій ПАРУБІЙ зареєстрував у Верховній Раді проект закону про денонсацію «Харківських угод», які були підписані між Україною та Росією 27 квітня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

На переконання А.ПАРУБІЯ, така угода була підписана та ратифікована “всупереч Конституції, національним інтересам України та реальній волі її народу”.

”Ратифікація “Харківських угод” - одна з найбільш ганебних сторінок в історії України. Дозвіл на фактично безстрокове перебування військ Російської Федерації на території України є окупацією української території. Ратифікація “Харківських угод” продемонструвала, що політика команди ЯНУКОВИЧА цілковито підпорядкована інтересам політичного керівництва з Кремля. Це політика торгівлі українською територією, торгівлі національними інтересами, торгівлі нашим майбутнім”, - заявив А.ПАРУБІЙ, наголосивши, що ці угоди повинні бути денонсовані.

Народний депутат також вважає, що 27 квітня – у річницю підписання міждержавної угоди – українська громадськість повинна продемонструвати протест антинародній та антиконституційній політиці нинішнього Президента та уряду.