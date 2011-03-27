Людмила Янукович завітала на відкриття конкурсу балету ім. Лифаря

Сьогодні в Донецьку в національному академічному театрі опери і балету урочисто відкрився VII Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря.

Як передає кореспондент УНІАН, в багатолюдному залі театру серед глядачів була присутня дружина Президента України Людмила ЯНУКОВИЧ, під патронатом якої і відбувається цей конкурс.

Народний артист України, художній керівник донецького театру Вадим ПИСАРЄВ представив глядачам журі конкурсу, до складу якого увійшли Жаннота МОНІК (Франція), Сирія ЙОХАНСЕН (Норвегія), Борис АБАТУРОВ (Росія), Фалько КАПУСТІ (Німеччина), Мічико ТАРАДА (Японія), Олів'є ПАТІ (Франція), Інна ДОРОФЄЄВА (Україна) та інші. Всього журі представляють 13 видатних діячів балетного мистецтва з 9 країн світу, а очолив його президент міжнародних діячів хореографії Юрій ГРИГОРОВИЧ.

У перший конкурсний вечір на донецькій сцені відбувся Гала-концерт учасників конкурсу.

На прес-конференції В.ПИСАРЄВ зазначив, що учасниками конкурсу, який триватиме до 2 квітня, стануть 163 артисти з 16 країн і «за всю історію балетного форуму - це найбільша кількість конкурсантів, які змагатимуться в Донецьку за високе звання лауреата престижного конкурсу і солідний призовий фонд».

За словами В.ПИСАРЄВА, призовий фонд нинішнього конкурсу у розмірі 110 тис. доларів США – «це найбільший у світі призовий фонд» серед балетних конкурсів.

Так, володар Гран-прі одержить 20 тис. доларів США і звання лауреата; кращий хореограф одержить премію імені Сергія Прокофьєва у розмірі 10 тис. доларів США, золоту медаль і звання лауреата; володар спеціального призу журі Юрія Станішевського – засновника цього міжнародного конкурсу балету - одержить 5 тис. доларів і звання лауреата.

Крім того, комусь і учасників конкурсу буде вручено і «неофіційний приз» від дружини Президента України.

В.Писарєв зауважив, що Л.ЯНУКОВИЧ є підтримкою сьогоднішнього конкурсу і гарантом високого рівня його проведення.

«Людмила ЯНУКОВИЧ – це підтримка конкурсу, саме підтримка. Розумієте, не було б її підтримки, може й спонсорів не було б», - сказав художній керівник театру.

Довідка УНІАН. Засновником Міжнародного конкурсу балету імені С.Лифаря є видатний діяч хореографічного мистецтва Ю.Станішевсьиій. Конкурс проводиться один раз на два роки. З 1994 по 2006 роки відбулося шість конкурсів, які відкрили багатьох, сьогодні всесвітньо знаних балетних зірок - Ірину ДВОРОВЕНКО, Андрія ІВАНОВА, Івана ПУТРОВА, Дениса МАТВІЄНКА, Наталію КАЛІНІЧЕНКО, Яну САЛЕНКО. Змагання хореографів, яке є складовою частиною конкурсу, стало однією з перших сходинок до висот балетмейстерської майстерності для Олексія РАТМАНСЬКОГО, Раду ПОКЛІТАРУ та інших.