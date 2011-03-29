«Газ України» стурбований провокаціями з боку керівництва Одеси

ДК «Газ України» висловлює стурбованість провокаційними заявами та діями керівництва міста Одеси, в результаті яких продовжується безоплатне й понадлімітне споживання природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що ДК «Газ України» виконує покладену на неї державою функцію забезпечення природним газом усіх категорій споживачів, зокрема населення й підприємств теплової енергетики.

Разом із тим, ДК «Газ України» також підкреслює, що природний газ, використовуваний для виробництва теплової енергії, є товаром і купується за імпортними контрактами. Відповідно до цих контрактів, НАК «Нафтогаз України» зобов`язана своєчасно розраховуватися з ВАТ «Газпром», інакше до компанії будуть застосовані штрафні санкції, розмір яких може перевищувати вартість отриманого газу.

Протягом опалювального періоду 2010-2011 рр. (із 1 жовтня 2010 р.) усі теплопостачальники Одеської області заборгували компанії 312,2 млн. грн. (рівень оплати - 50%).

Показово, що 86% усієї суми заборгованості області доводиться на два підприємства: «Теплопостачання м. Одеси» (борг 188,2 млн. грн., рівень оплати - 45%) і «Одеська ТЕЦ» (81,7 млн. грн., 36%). Сумарна заборгованість цих двох підприємств перевищує 537 млн. грн. Борг міського бюджету Одеси перед міськими підприємствами ТКЕ становить близько 24 млн. грн. (із 1 жовтня 2010 р.).

За таких обставин не виконується постанова Кабінету міністрів України від 03.12.08 №1082, до компанії своєчасно не надходять кошти, сплачені населенням за спожиті комунальні послуги, в т.ч. за теплову енергію, а НАК «Нафтогаз України» фактично виступає в ролі кредитора підприємств ТКЕ.

Компанія нагадує, що протягом усього поточного опалювального сезону ДК «Газ України» неодноразово попереджала керівників теплопостачальних підприємств-боржників про можливість відключення від газопостачання. Компанія постійно звертала увагу місцевих органів влади на необхідність впорядкування розрахунків за спожитий газ.

Проте звернення ДК «Газ України» і постійні вимоги керівництва держави та Кабінету міністрів України щодо забезпечення розрахунків за газ у деяких місцях проігнорували.

У зв`язку з цим, а також з метою посилення дисципліни газоспоживання та розрахунків, ДК «Газ України» доручила підприємствам із газопостачання та газифікації привести газоспоживання ряду найбільш енергоємних підприємств ТКЕ-боржників, зокрема в Одеській області, у відповідність із обсягами сплаченого ресурсу. Зокрема, компанія надала ВАТ «Одесагаз» необхідну допомогу у відключенні підприємств-боржників.

Слід нагадати, що згідно з вимогами Закону України від 08.07.2010 №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» й постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного ресурсу.

Проте замість конструктивної роботи, професійного аналізу, визначення найбільш оптимальних шляхів погашення заборгованості за спожитий газ, міська влада Одеси вдалася до гучних заяв і безвідповідальних дій. На сьогоднішній день підприємства-боржники продовжують споживати природний газ, хоча оплата так і не була проведена і, відповідно, планові обсяги природного газу підприємствам ТКЕ не виділені.

ДК «Газ України» вважає, що, маніпулюючи свідомістю громадян, міська влада Одеси намагається приховати власну безгосподарність і безпорадність й потурає неплатежам за природний газ.

Згідно з положенням Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування, а міський голова, за офіційним тлумаченням Конституційним Судом України положень Закону України «Про самоврядування», несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

ДК «Газ України» закликає всіх тепловиробників і місцеві органи влади забезпечити виконання рішень уряду щодо повних розрахунків за спожитий газ.