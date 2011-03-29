Тимошенко розкаже, скільки коштував її «абсолютно скромний переліт»

11:04, 29 березня 2011
Політика
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Квитанції, каже, є

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє найближчим часом оприлюднити суму, яку було виплачено за її переліт до Брюсселя чартерним рейсом.

Про це вона повідомила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 28 березня пізно ввечері.

У прямому ефірі Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася назвати відповідну суму.

"Це коштувало рівно стільки, скільки коштує маленький, абсолютно скромний переліт до європейської столиці. Нічого екстраординарного немає", - сказала вона.

При цьому Ю.ТМОШЕНКО додала, що "Батьківщина" - достатньо потужна партія і може собі дозволити оплатити такий переліт. "У нас є всі квитанції, і ми їх надамо", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що це є нормальною практикою, оскільки навіть нинішній Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, не займаючи ніяких посад, літала чартерними літаками, які їй оплачувала її партія.

 

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