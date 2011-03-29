Тимошенко розкаже, скільки коштував її «абсолютно скромний переліт»

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє найближчим часом оприлюднити суму, яку було виплачено за її переліт до Брюсселя чартерним рейсом.

Про це вона повідомила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 28 березня пізно ввечері.

У прямому ефірі Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася назвати відповідну суму.

"Це коштувало рівно стільки, скільки коштує маленький, абсолютно скромний переліт до європейської столиці. Нічого екстраординарного немає", - сказала вона.

При цьому Ю.ТМОШЕНКО додала, що "Батьківщина" - достатньо потужна партія і може собі дозволити оплатити такий переліт. "У нас є всі квитанції, і ми їх надамо", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що це є нормальною практикою, оскільки навіть нинішній Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, не займаючи ніяких посад, літала чартерними літаками, які їй оплачувала її партія.