МЗС відхрестився від пастора «Посольства Божого»

Міністерство закордонних справ України, які і інші міністерства та відомства, відповідно до чинної нормативної бази, не має жодних інструментів впливу як на склад Громадської ради при МЗС, так і на вибори її керівництва.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України з приводу діяльності Громадської ради при МЗС.

У Департаменті інформаційної політики МЗС зазначають, що “треба відверто визнати, що в нинішньому вигляді Громадська рада при МЗС може лише доносити думки різних суспільних груп щодо діяльності відомства, що вона, як ми сподіваємось, і робитиме”.

Водночас у повідомленні вказано, що роль “інтелектуального центру при МЗС, зосередженого на експертизі підходів та форм реалізації зовнішньої політики, виконуватиме нещодавно створена Науково-експертна рада, до складу якої увійшли знані в Україні та світі фахівці-міжнародники. Міністерство закордонних справ закликає усі авторитетні українські та міжнародні політологічні та аналітичні інституції долучатися до співпраці у рамках Науково-експертної ради, а також до прямої взаємодії з МЗС”, при цьому “ми цінуватимемо кожну подану експертами пропозицію чи зауваження”.

У МЗС висловлюють упевненість, що можливість знати про діяльність відомства і контролювати дотримання ним бюджетної дисципліни повинні мати усі громадяни України, незалежно від освіти та фахової підготовки, чому і служитиме робота Громадської ради при МЗС. При цьому у МЗС нагадують, що постанова Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 року, якою було затверджено Типове положення про Громадську раду, мала на меті забезпечити незалежність громадських наглядових структур при виконавчих органах влади від впливу цих органів.

У коментарі зазначено, що, відповідно до постанови, членами Громадськї ради можуть стати делегати від будь-якої офіційно зареєстрованої неприбуткової організації, включаючи релігійні та творчі об’єднання, благодійні організації. “Жодних професійних критеріїв добору членів цієї структури не передбачено”, сказано у коментарі МЗС України.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на наукового керівника фонду “Демократичні ініціативи” Ірину БЕКЕШКІНУ, головою Громадської ради при МЗС України обрано пастора "Посольства Божого" Олександра КОРМАНА.

За словами соціолога, 33 члени Громадської ради пішли зі зборів, “протестуючи проти того фарсу”. “В результаті у складі Громадської ради не залишається жодної (!) з організацій - аналітичних центрів, які багато років працювали у сфері міжнародної політики”, - заявила І.БЕКЕШКІНА.

За її словами, "КОРМАН привів за собою десь із 50 людей від організацій, кожна з яких не має жодного відношення до питань міжнародних відносин".

Як відомо, Громадська рада здійснює громадський контроль за діяльністю МЗС України.