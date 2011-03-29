Євродепутат: У Брюсселі не бачать політики у справі проти Кучми

15:47, 29 березня 2011
Політика
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Коваль розказав, що дивує Європу

У Брюсселі не бачать політики в порушенні кримінальної справи відносно Леоніда Кучми у рамках розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, заявив депутат Європейського парламенту, глава парламентського комітету з питань співпраці з Україною Павло Коваль, пише "Кореспондент".

"Для усіх у Брюсселі, незалежно від їх особистої точки зору відносно політичного життя в Україні, було не зрозуміло, чому під час перебування при  владі помаранчевої команди - президента Віктора Ющенка і прем`єра Юлії Тимошенко, розслідування справи Гонгадзе не було успішним", - заявив Коваль.

При цьому він додав, що у Брюсселі не забули про кримінальну справу, пов`язану з убивством журналіста.

 "Ми не бачимо ніякої політики в порушенні кримінальної справи відносно Кучми. Усі пам`ятають, що була така кримінальна справа, і коли зараз з`являється якийсь розвиток, то цікаво, що це робить Янукович, але цього не робила помаранчева влада. Я хочу підкреслити, що тут сприймають це як інформацію, ніхто не говорить про внутрішньополітичні аспекти, як це зараз в Україні", - підкреслив депутат Європарламенту.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ повідомили, що у цій справі, окрім вказаних осіб, Генпрокуратура допитає і колишнього голову Адміністрації Президента Віктора Медведчука.

21 березня Генпрокуратура порушила справу проти Кучми за підозрою в причетності до вбивства Гонгадзе і незаконних діях відносно журналіста Олексія Подільського.

28 березня другий президент України Леонід Кучма заявив, що готовий присягнутися, що не віддавав злочинного наказу вбивати журналіста Георгія Гонгадзе.

 

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