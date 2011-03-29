СБУ заблокувала київський суд - кажуть, іде боротьба з корупцією

У Службі безпеки України підтверджують, що в будівлі Шевченківського районного суду міста Києва проводяться слідчі дії.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

«Підтверджуємо, що в приміщенні Шевченківського суду проходять слідчі дії. Вони пов`язані з боротьбою з корупційними проявами в судовому корпусі», йдеться в повідомленні.

Раніше інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на очевидця повідомило, що Шевченківський райсуд заблокований співробітниками СБУ.