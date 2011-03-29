СБУ заблокувала київський суд - кажуть, іде боротьба з корупцією
16:54, 29 березня 2011Політика
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Проводяться слідчі дії
У Службі безпеки України підтверджують, що в будівлі Шевченківського районного суду міста Києва проводяться слідчі дії.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.
«Підтверджуємо, що в приміщенні Шевченківського суду проходять слідчі дії. Вони пов`язані з боротьбою з корупційними проявами в судовому корпусі», йдеться в повідомленні.
Раніше інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на очевидця повідомило, що Шевченківський райсуд заблокований співробітниками СБУ.
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