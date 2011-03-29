Експерт: у літаках Каддафі можуть бути українські пілоти

Голова правління - генеральний директор приватної акціонерної компанії “Українські вертольоти” Володимир ТКАЧЕНКО не виключає, що колишні українські військові льотчики беруть участь у громадянському конфлікті в Лівії.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції УНІАН.

“На жаль, наші льотчики працюють скрізь... Не виключено, що вони працюють у Лівії”, - сказав експерт і пояснив, що умови життя українських офіцерів та їхніх сімей у 90-х роках минулого століття були вкрай важкими, незадовільними.

Тому, за словами В.ТКАЧЕНКА, лише у компанії “Українські вертольоти” працюють 230 військовослужбовців запасу, які звільнилися з лав Збройних сил України у відносно молодому віці і шукали кращих умов праці у цивільному житті.

“Тому, з одного боку, звичайно, прикро, що у “гарячих точках” працюють наші співгромадяни. Зрозуміти їх можна. Виправдати – ні”, - зазначив він.

За словами експерта, “це як наркотик”. “Їх завжди буде притягувати той ризик, ті гроші. Тому я не виключаю, що в літаках КАДДАФІ можуть бути наші пілоти. Але я сподіваюся, що у бойових діях проти мирного населення, я думаю, вони участі не беруть”, - переконаний В.ТКАЧЕНКО.