Луценко про Суми, зраду Ющенка, офшори та генерала, що обісцявся

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО підтримує акцію “Поверни Україну!”, що розпочинається сьогодні у Сумах.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО написав у листі до сумчан, текст якого передано агентству УНІАН.

У листі він зазначає, що хоче підтримати сумчан, бо його багато що пов`язує із Сумщиною, зокрема, те, що його мати - з-під Глухова, а також власна участь у таких акціях як “спалення опудала ЩЕРБАНЯ (екс-губернатора Сумської області Володимира ЩЕРБАНЯ - УНІАН) у 2003-му, визволення студентів у донецького генерала міліції, що обісцявся у своєму кабінеті у 2004-му, через незабутні 20-тисячні мітинги 2007-го, турботи сумських підприємців у 2010-му”.

Як зазначає Ю.ЛУЦЕНКО, зараз у Сумах проблеми, які поширені по всій Україні, “стали руба - фактичне закриття заводу ім. Фрунзе і чергова спроба позбавити торгових місць підприємців означає банкрутство і людей, і міста в цілому”.

Ю.ЛУЦЕНКО обвинувачує у ситуації, що склалася в Україні, колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА, який “продав Помаранчеву революцію”. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, В.ЮЩЕНКО “домовився із олігархами: ви фінансуєте історичні пам’ятники та палаци гетьманів, а я не помічаю, що ви платите 2% податків на Кіпрі, а не 30% - в Україні. Спроби Юлії ТИМОШЕНКО прийняти в парламенті закон для зміни цього пограбування постійно дружно провалювали і «регіонали», і «нашоукраїнці», і комуністи. 5 років демагогії привели до розчарування й апатії. На цьому ґрунті Президентом став Віктор ЯНУКОВИЧ».

Ю.ЛУЦЕНКО зауважує, що, “за офіційними даними Нацбанку, в минулому році з країни в подібні Кіпру офшори вивели 200 млрд. грн. Це майже річний дохід держбюджету України. Одночасно тріщить бюджет – не вистачає не тільки на «покращення вашого життя вже сьогодні», але і на поточні виплати вчителям, лікарям, пенсіонерам. Ці гроші позичають за кордоном - зовнішній борг зріс за минулий рік на третину, а також витискають з підприємців, з “базарників”, з села. Разом із тим, ще й скорочують лікарні, школи, інститути”.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, “вперше в Україні склалася ситуація, коли мало кого цікавлять зручні для політиканів схеми «бандерівці проти москалів». Очевидним стає протистояння «народ проти олігархів». Причому народ і східної, і західної України”.

Ю.ЛУЦЕНКО закликав сумчан “не боятися і боротися. Організовуйтесь, дійте, захищайте себе. Із Сум завжди починалася перемога”.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах розпочинається безстрокова акція «Поверни собі Україну!». Координаційна рада громадськості Сумської області закликає громадян України приєднатися до акції, аби примусити владу повернутися до проблем простих громадян і служити народу України. Серед згаданих проблем автори заяви називають постійне зростання цін на електроенергію, воду, тепло, газ, суттєве підвищення цін на найнеобхідніші продукти, зокрема, гречку, борошно, олію. Крім того, “пенсійна реформа” обертається підвищенням пенсійного віку, до якого середньостатистичний українець не доживе, “медична реформа” перетворюється на масове закриття лікарень і фельдшерсько-акушерських пунктів, “освітня реформа” позбавляє наші села шкіл взагалі, а міста залишаються без українських шкіл”.