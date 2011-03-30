Житомирський губернатор каже, що якщо треба, з ПР вийде

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК готовий вийти з Партії регіонів після прийняття Верховною Радою нового закону "Про державну службу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це С. РИЖУК заявив журналістам у Житомирському районі.

За його словами, цей законопроект "Про державну службу", що запропонований Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, вже обговорено з активом Житомирської обласної організації Партії регіонів, головою якої є С.РИЖУК.

"Ми підтримуємо таку пропозицію Президента, однак це зовсім не означає, що у разі прийняття згаданого закону і масового виходу губернаторів та керівників інших рівнів з Партії регіонів ця політична сила втратить багато потужних керівників", - сказав С.РИЖУК.

При цьому він зазначив, що згадані керівники "виконуватимуть волю партії через закони, які подає Президент України, Кабмін та які приймає Верховна Рада, через реформу самоврядування та через адміністративну реформу".

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ зареєстрував у Верховній Раді законопроект "Про державну службу", в якому пропонує заборонити держслужбовцям бути членами політичних партій.