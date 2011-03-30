Азаров попередив міністрів про інформаційні атаки

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що здійснення реформ в Україні супроводжуватиметься зовнішніми і внутрішніми інформаційними атаками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи розширене засідання Кабінету міністрів України.

«Усі ці завдання (щодо реформ в Україні – УНІАН), ще раз підкреслюю, нам доведеться реалізовувати в умовах виходу із кризи, невизначеності світових фінансових ринків, ризикового зростання у світі цін на енергоносії та продовольство. На превеликий жаль, це доведеться робити також в умовах безпрецедентних інформаційних атак із залученням зовнішніх та внутрішніх ресурсів», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, мета таких атак – дискредитація уряду, створення в Україні політичної напруженості та соціальної нестабільності.

«Тому сьогодні, на переломному етапі реформ, суспільству як ніколи потрібна правдива інформація, об’єктивні оцінки, неупереджені висновки щодо стану справ. Одразу скажу, що він далеко не ідеальний», - зазначив М.АЗАРОВ.

Прем’єр наголосив, що одним із головним напрямків реформ у 2011 році є реформування сфери АПК, підйом будівельного комплексу.

Також М.АЗАРОВ відзначив необхідність розвитку соціальної сфери, сфери охорони здоров’я, освіти, культури.

«Ці сфери – гуманітарний двигун економічного розвитку. Отже модернізація соціальної сфери у 2011 році повинна включати найактуальніші питання зазначених галузей», - наголосив М.АЗАРОВ.