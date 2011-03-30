Активіста Нашої України викликають до СБУ

Сьогодні активісту «Нашої України» у Запоріжжі Дмитру ХАРЬКОВУ було вручено повістку на допит у слідчому відділі УСБУ м. Запоріжжя у справі про пошкодження пам’ятника Сталіну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Наша Україна”, уточнивши, що допит має розпочатися 30 березня о 15.00.

Між тим Д.ХАРЬКОВ розцінює цей факт як спробу тиску і політичних переслідувань.

При цьому в “Нашій Україні“ нагадали, що ще у липні 2010 року Д.ХАРЬКОВ оскаржив спорудження пам’ятника Сталіну у Жовтневому районному суду Запоріжжя. «Вважаю, що встановлення зазначеного пам’ятника у м. Запоріжжя, де я народився та постійно проживаю, є незаконним та таким, що принижує мою честь та гідність, а також завдає тяжких моральних страждань», - йшлося, зокрема, у позовній заяві.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст Сталіна, відрізавши голову. У новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.

Правоохоронні органи за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали більше 10 членів ВО "Тризуб".