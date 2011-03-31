Азаров бачить Україну в ЄС «максимум через 10 років»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що Україна, максимум, через 10 років стане членом Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві в ході церемонії відкриття руху на мостовому переході через Дніпро.

М.АЗАРОВ зазначив, що сьогодні під час конференції про європейські перспективи України в Києві екс-Президент Польщі Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ заявив, що твердо вірить в європейську перспективу України.

При цьому М.АЗАРОВ сказав, що запропонував О.КВАСНЄВСЬКОМУ укласти парі, що Україна стане членом ЄС, максимум, через 10 років. «Я зі свого боку говорю, давайте парі укладемо. Максимум через 10 років Україна стане членом Європейського Союзу. Максимум, підкреслюю», - сказав М.АЗАРОВ.